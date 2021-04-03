Анфиса Чехова стала последней, с кем общалась Заворотнюк перед исчезновением

Москва, 3 апреля. Телеведущая Анфиса Чехова стала последней, с кем звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк общалась перед тотальным затворничеством из-за онкологии.

Вот уже почти два года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом — злокачественной опухолью головного мозга. Актриса исчезла не только с экранов, но и перестала выходить на связь с коллегами. Близкие Заворотнюк, включая ее старшую дочь Анну и мужа, фигуриста Петра Чернышева, почти не комментируют состояние звезды.

3 апреля Заворотнюк исполнилось 50 лет. В Сети поклонники поздравляют любимую артистку с юбилеем и надеются на ее полное выздоровление. Теплые слова в этот день звезде посвятила и телеведущая Анфиса Чехова. Как оказалось, именно она стала последней, кто видел Заворотнюк до того, как она скрылась тот всех.

«Я не люблю про это говорить, потому что человек сам не хочет ничего афишировать. Все, что касается Насти, — это тонкий лед. Поскольку никто не знает, что с ней и как она. Мне часто звонят журналисты, потому что я, получается, последняя, с кем она общалась перед исчезновением из-за болезни. Единственное, что я могу, конечно же, поздравить и пожелать здоровья. Я думаю, что сейчас это для нее самое главное», — рассказала Анфиса Чехова Teleprogramma.pro.

Недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк готова дать свое первое интервью после длительного лечения. Телеведущий Сергей Майоров в эфире своей программы «Однажды» на канале НТВ сообщил, что ровно через год, в начале апреля 2022 года, актриса сама расскажет о борьбе с раком и планах на будущее.

Сейчас в СМИ и Сети ходит противоречивая информация о здоровье Заворотнюк. Она перенесла сложную операцию и несколько курсов химиотерапии. Профессор РАН, разрабатывающий для актрисы экспериментальное лечение, рассказал о шансах звезды вернуться к нормальной жизни.