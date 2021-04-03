Гаспарян назвал бесполезными попытки переубедить «сектантов» Навального

Публикация материалов, опровергающих заявление Алексея Навального о якобы пыточных условиях содержания в колонии, не разубедит его немногочисленных сторонников. По мнению политолога Армена Гаспаряна, несмотря на откровенную ложь блогера, на незаконные акции все равно выйдут «несколько тысяч безумных».

Телеканал RT опубликовал репортаж о Навальном, в настоящее время отбывающем наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 в Покрове. В материале оказались кадры, на которых основатель признанного иностранным агентом ФБК спит в маске для сна. Кроме того, стало известно, что ему также разрешено пользоваться берушами.

Эти факты в корне противоречат заявлениям блогера о том, что его будят по ночам и светят фонариком в глаза, якобы применяя к нему так называемые пытки лишением сна. Таким образом, большое количество людей, включая сторонников Навального, стали свидетелями разоблачения его очередной лжи, однако это никак не повлияет на людей из числа его единомышленников, готовых продолжать участвовать в протестных акциях.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН выразил политолог Армен Гаспарян. Он считает, что никто от Навального не отвернется, поэтому не стоит тешить себя подобного рода иллюзиями. При этом неизменную позицию сторонников блогера эксперт объяснил низким уровнем интеллекта.

«Его сторонники — это люди вообще без мозгов. Им без разницы, даже если вы их за руку приведете к нарам, на которых лежит Навальный, они своими глазами увидят, что у него не болит нога, они пощупают его повязку вот эту для сна, — они и в этом случае не поверят, что он не в ГУЛАГе. С ними бесполезно. Там нет мозгов вообще, что бы вы ни сделали», — подчеркнул Гаспарян.

Политолог также иронично отметил, что единственным способом убедить сторонников Навального в том, что его заявления не соответствуют действительности, является пересадка мозга. Только в таком случае на планируемые митинги в поддержку блогера выйдет меньше людей. Но и сейчас, считает эксперт, количество единомышленников Навального составляет лишь «несколько тысяч безумных на всю Россию», переубедить которых не получится, так как это «сектантство в самом чистом виде».

«Можете смело эксперимент произвести. Возьмите среднестатистического сторонника Навального, отвезите его туда (в ИК-2. — Прим. ФАН), и я вас уверяю, он вам расскажет, прямо стоя напротив Навального, что его истязают пытками. Это мы много раз уже видели, это бесполезно все», — заключил Гаспарян.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил о болях в спине и ногах, а также об отказе в предоставлении ему необходимой медицинской помощи. В связи с этим он решил объявить голодовку, что незамедлительно привлекло внимание общественности и СМИ. Разбираясь в ситуации, редакция ФАН допустила три возможные цели основателя ФБК: актуализировать повестку о себе в медиапространстве, добиться перевода в отдельную камеру или другое исправительное учреждение.