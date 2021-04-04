Австралия празднует столетие своих военно-воздушных сил

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

Воздушный парад в честь 100-летия ВВС страны

В столице Австралии 31 марта 2021 года состоялся авиационный парад в честь празднования 100-летия Королевских военно-воздушных сил страны. В масштабном мероприятии участвовало более 60 самолетов и вертолетов.

Yesterday was a big day. ????



Our 100th birthday was an extraordinary day for us, for many reasons. In particular however, it was all of you out there that helped make our day so special.



To all of you who took a moment to mark the day with us, thank you. ????????#ThenNowAlways pic.twitter.com/EwvhM04pDd — Royal Australian Air Force (@AusAirForce) April 1, 2021

Военно-воздушные силы Австралии ведут свою историю от Имперской конференции, состоявшейся в Лондоне в 1911 году, на которой было решено развивать авиацию в вооруженных силах Британской империи. Австралия выполнила решение, одобрив создание «Австралийского авиационного корпуса». Первоначально это была Центральная летная школа в Пойнт-Куке, штат Виктория, открывшаяся 22 октября 1912 года. Корпус оставался частью австралийской армии до 1919 года.

Военно-воздушные силы Австралии как отдельный вид вооруженных сил страны были сформированы 31 марта 1921 года.

Афганистан

В Гильменде разбился вертолет

Вертолет афганской армии Black Hawk 31 марта потерпел крушение. Он разбился при аварийной посадке. Катастрофа произошла в провинции Гильменд. Минобороны страны сообщило о гибели трех человек.

???????? In #Afghanistan, in #HelmandProvince, a #BlackHawk helicopter of the #AfghanArmy crashed on March 31.



Initially, the ministry of the country reported that there was an emergency landing due to a technical fault and there were no fatalities. pic.twitter.com/ES3bO2BLNJ — GLOBAL NEWS NEXUS (@globalnwsnexus) April 1, 2021

Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили, что сбитый вертолет — их рук дело, но впоследствии глава провинциального совета Гильменда опроверг эту информацию.

Индия

Индийские Су-30МКИ в одном строю с американским EA-18G

Индия и США начали проведение двухдневных военно-морских учений в восточной части Индийского океана.

???????????????? Indian Su-30MKI in one formation with the American EA-18G

⚡️ #India and the #USA have launched a two-day naval exercise in the eastern Indian Ocean.

⚡️Indian Air Force fighters were included in exercises to practice air interceptions and air defense with the US Navy. pic.twitter.com/Rpi0AlNS1h — RAGEX-WAR (@theragex) March 28, 2021

Для улучшения взаимодействия истребители ВВС Индии были включены в учения по отработке воздушных перехватов и противовоздушной обороны с ВМС США.

Канада

«Слоновья прогулка» ВВС Канады

Королевские военно-воздушные силы Канады 1 апреля 2021 года отпраздновали 97-летие. ВВС образованы в 1920 году, а в 1924 им было присвоено имя Королевских ВВС.

4 Wing Cold Lake conducted a large formation fly-past over the City of Cold Lake today, April 1. 15 CF-18 Hornets and 6 CT-155 Hawks flew in formation to celebrate the #RCAF's 97th Birthday. pic.twitter.com/cZcdFmUFTf — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) April 1, 2021

В честь годовщины 15 истребителей CF-18 Hornets и шесть CT-155 Hawks совершили пролет над городом Колд-Лейк.

Китай (Тайвань)

Нарушение границ Тайваня

Министерство обороны КНР распространило видео полетов самолетов ВВС НОАК в так называемой «зоне идентификации ПВО Китайской Республики» (Тайвань).

26 Mar Taiwan reported a violation of its air defense zone by 20 PLA ​​Air Force aircraft, including four Xian H-6K missile carriers and ten Shenyang J-16 fighters. pic.twitter.com/zPA6nvgBYq — Asia.India-Defense (@Xia257) March 28, 2021

Ранее, 26 марта 2021 года, Минобороны Китайской Республики (Тайвань) сообщило о нарушении своей зоны ПВО 20 самолетами ВВС НОАК, в том числе четырьмя ракетоносцами Xian H-6K и 10 истребителями Shenyang J-16.

Парагвай

Парагвайские ВВС получили три вертолета Bell UH-1H Iroquois, а также значительное количество запасных частей, подаренных правительством Тайваня.

Paraguay recibe tres helicópteros Bell UH-1H Iroquois donados por Taiwán https://t.co/RFBeKHyfts pic.twitter.com/PrSH6y8Ug1 — Infodefensa (@Infodefensa) March 29, 2021

В 2019 году Тайбэй уже передавал два таких вертолета. Президент Марио Абдо Бенитес ратифицировал план сотрудничества между двумя странами, включающий предоставление услуг по обслуживанию полученных машин. Парагвай — единственная страна в Южной Америке, признающая Тайвань независимым государством.

Россия

Долгожданный полет Ил-112B

Программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России, продолжилась 30 марта 2021 года. Полет осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».

Состоялся второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В. Взлет произошел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Ил-112В управлялся л/испыт 1-го кл. Николаем Куимовым, л/исп 1-го кл Дмитрием Комаровым и б/инж-исп 1-го кл Николаем Хлудеевым. pic.twitter.com/7s7UVqa95p — Владимир З. (@VladZinen) March 31, 2021

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено.

Новый уровень подготовки летчиков армейской авиации

Для Минобороны РФ изготовлены восемь вертолетных тренажеров на подвижном основании. Об этом рассказал главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика») Валерий Иваненко.

«Динамические тренажеры уже получили литеру «О1» — серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны России изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных», — сказал он.

Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры:https://t.co/m9Sucob8N2



© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/RJdwsRAuTa — zvezdanews (@zvezdanews) January 26, 2021

По словам Иваненко, для военных учебных центров и строевых частей изготовлены тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии «Ми» и «Ка»: Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, «Ансат-У», Ка-226, Ка-27М и Ка-52К.

«В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности — Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части — в Торжок и Пушкин (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань», — сообщил конструктор.

США

Загадочный Boeing 737 ВВС США показался в небе над пустыней Мохаве

Модифицированный NT-43A для измерения ЭПР с позывным RAT-55 очень редко появляется в небе. Он живет либо в Зоне 51, либо в аэропорту испытательного полигона Тонопа и проводит очень ограниченное время в воздухе, летая, как правило, в строю с самолетами-невидимками, высоко над пустынными и иногда недоступными хребтами, которые охватывают большие полосы пустыни в Калифорнии и Неваде.

Единственный в своем роде NT-43A, самый странный и скрытный Boeing 737 из существующих, превратился из УТС в необычную платформу. Массивные бортовые РЛС NT-43A, скорее всего, могут делать невероятно детальные сканы самолета-мишени, а также собирать связанную с ними информацию, в том числе радиолокационные и ИК-данные о самолетах. RAT 55 снова занимается измерением ЭПР машин ВВС США в небе над пустыней Мохаве, а с появлением B-21 у него прибавится работы.

Таиланд

В расположении 41-го истребительного авиакрыла на авиабазе в Чиангмае 31 марта 2021 года прошла церемония вывода из состава Королевских ВВС Таиланда учебно-тренировочных самолетов L-39ZA/ART с БРЭО израильской фирмы Elbit.

On 31 March 2021, the Kong Thap Akat Thai (RTAF, Royal Thai Air Force) officially said goodbye to the Aero L-39ZA/ART jet trainer. The decommissioning ceremony was held at Chiang Mai air base.https://t.co/7rWoFAjTbo — Tango III's Military News (@IiiTango) April 1, 2021

Списанные L-39ZA/ART чешского производства будут заменены на турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты T-6С Texan II. Американская компания Textron Aviation Defense 28 сентября 2020 года объявила о заключении с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку 12 учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки T-6C Texan II и сопутствующего оборудования стоимостью 162 млн долларов.

Турция

ВВС Турции создают обширную сеть симуляторов F-16

Инженеры турецкой компании HAVELSAN и технический персонал ВВС Турции разработали симулятор обучения техников по устранению неисправностей истребителей F-16.

Turkish "HAVELSAN" is developing a simulator for training to discover malfunctions of "F-16" fighters.#Turkey https://t.co/wl0K2SdUbo — The Eastern Herald (@EasternHerald) March 29, 2021

ВВС получат шесть полнофункциональных симуляторов и 20 по управлению оружием, что позволит им сформировать уникальную инфраструктуру. Симуляторы разных типов смогут подключаться друг к другу, что создаст обширную тренажерную среду для проведения учений. На втором этапе ВВС получат симуляторы по техническому обслуживанию самолетов.

Франция

Франция предложит Украине купить Rafale для замены парка МиГ-29

Франция готовит предложение Украине о замене устаревшего парка МиГ-29 истребителями Rafale. Киев рассматривает такие варианты, как F-16V, JAS-39 Gripen E/F, F/A-18 Super Hornet, F-15 и Dassault Aviation Rafale.

Предполагается, что во время своего визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одна из возможных тем беседы — истребитель компании Dassault Aviation. Франция считает, что самолет Rafale более подойдет для Украины.

France readies to offer Rafale fighter jets to Ukraine



French military experts also quoted the source saying that French President Emmanuel Macron may propose to the defense minister of Ukraine to renew the local fleet of fighter jets as Russia is invading Ukraine. pic.twitter.com/CYMiQSbaOM — Deus vult (@WalterKreij) April 1, 2021

Париж может предложить как подержанные, так и новые истребители этого типа. Ожидается, что Украина начнет тендер на закупку новых самолетов в период с 2021 по 2022 год. Причем существующие МиГ-29 могут быть модернизированы израильской компанией Elbit.

Япония

Совместные учения Японии и США

Учения истребителей 5-го поколения в Японии состоялись 1 апреля 2021 года. F-22 ВВС США из состава 199-й истребительной эскадрильи и F-35A ВВС Японии из 302-й тактической истребительной эскадрильи выполнили совместные полеты. Участие также принял топливозаправщик KC-135 из 909-й воздушно-дозаправочной эскадрильи.

В заявлении командования Тихоокеанских военно-воздушных сил истребители США и Японии провели совместные полеты для обеспечения свободы Индо-Тихоокеанского региона от любых противников или конкурентов.

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