Создана двухфазная вакцина от COVID-19 для кошек

Амстердам, 3 апреля. Международная группа ученых разработала вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, подходящую как для кошек, так и для других животных.

Специалисты провели исследование, в ходе которых провели действие препарата на котах. В итоге им удалось доказать эффективность вакцины для животных. Также выяснилось, что препарат не только не давал коронавирусу их заражать, но и мешала ему передаться другим особям.

«После двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусу. Большое их количество оставалось в крови животных на протяжении всего эксперимента», — заявили ученые.

Вакцина создана на основе вируса венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV). Работа проводилась под контролем ученого из Нидерландов Мартина Лангерейса.

Сейчас в мире активно используются вакцины от коронавирусной инфекции для защиты людей. В России полный курс иммунизации прошли около 3% граждан, что равняется почти пяти млн человек.