Сыгравший в «Угрюм-реке» Балуев ответил недовольным зрителям

Москва, 3 апреля. Актер театра и кино Александр Балуев с юмором ответил зрителям, которые остались недовольны его игрой в сериале «Угрюм-река».

Балуев сыграл в драматическом телесериале Юрия Мороза купца Петра Громова. Одним зрителям его работа над экранизацией романа Вячеслава Шишкова пришлась по душе, а другие отозвались в негативном ключе. Некоторые посчитали, что актер показал героя слабым и эмоционально неустойчивым, да еще и зависящим от алкоголя.

Артист, как оказалось, критике даже рад. Он подчеркнул, что произведения кинематографа всегда будут вызывать у зрителей разные эмоции.

«Если есть такая разделенность во мнениях — значит, все получилось замечательно. И я очень этому рад», — подчеркнул он.

Балуев пошутил, что сам от себя всегда в восторге. Как передает «Собеседник», актер посмотрел часть «Угрюм-реки» и остался под хорошим впечатлением.

В сериале снялась также актриса Софья Эрнст. Из-за ее беременности создателям «Угрюм-реки» приходилось прибегать к различным хитростям. Коллеги в шутку советовали артистке прятаться за самоваром.