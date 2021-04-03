Прием антибиотиков может ослабить иммунитет младенцев

Вашингтон, 3 апреля. Международная группа ученых доказала, что прием антибиотиков беременными женщинами и младенцами негативно сказывается на иммунитете детей.

Антибиотики способны нанести серьезный вред Т-клеткам в органах плода, что приводит к снижению иммунитета. Отвечающие за выработку естественной защиты организма клетки могут перестать вырабатываться из-за приема этой группы медикаментов, констатировали ученые.

Специалисты провели исследования этой темы на беременных мышах. При приеме антибиотиков мышата приобретают микробиоту своих матерей, поэтому их способность генерировать клетки иммунитета сильно снижается.

Прием антибиотиков при коронавирусе считается одной из главных ошибок в лечении этого заболевания, предупреждают врачи. Специалисты рекомендуют отказаться от самолечения и бороться с COVID-19 только под присмотром медиков.