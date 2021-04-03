Белоруссия готова к диалогу с Западом на определенных условиях

Минск, 3 апреля. Белоруссия готова к диалогу с Западом при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщил председатель палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Минск не против взаимодействия с западными странами в любом формате, однако есть ряд некоторых условий. Андрейченко на открытии сессии нижней палаты парламента заявил, что диалог возможен в том случае, если США начнут подходить ко всем процессам объективно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Москву и Минск извне. По словам политика, консолидация позволяет двум странам эффективно реагировать на вызовы и угрозы.