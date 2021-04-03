Трое ранено и 20 арестовано на митинге в Чаде

Нджамена, 3 апреля. Полиция Чада применила слезоточивый газ для разгона несогласованных акций протеста — лидеры оппозиционных партий UNDR и «Трансформаторы» Салеху Кебзабо и Сюке Масра, не допущенные к президентской гонке, призывали граждан саботировать выборы 11 апреля.

По данным Сюке Масра, силовики задержали 20 протестующих, три человека получили ранения, правительственные источники не подтверждают эту информацию.

Ранее лидер оппозиционной партии «Трансформаторы» Сюке Масра направил действующему президенту Идрису Деби письмо с призывом отказаться от шестого срока, чтобы «дать шанс другому демократически избранному чадцу поднимать страну».