Супруга Бедроса Киркорова рассказала о состоянии здоровья артиста

Москва, 3 апреля. Жена певца Бедроса Киркорова Людмила Смирнова отреагировала на сообщения о госпитализации знаменитого артиста.

Информация о том, что отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова попал в больницу, появилась в субботу. Уточнялось, что к звезде не пускают даже близких.

Супруга Киркорова-старшего успокоила взволнованных поклонников и рассказала о состоянии здоровья артиста.

«Не в больнице, он сейчас уже дома. Все нормально, просто планово сдавал анализы», — цитирует ее РИА Новости.

Народному артисту РФ в июне исполнится 89 лет. В прошлом году Киркоров перенес коронавирус, после чего ему потребовался долгий восстановительный период.