Танкисты Кантемировской дивизии «уничтожили» позиции противника на учениях в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа провели учения на полигоне Головеньки в Московской области.

В ходе маневров танкисты вели огонь по позициям «противника» в условиях плохой видимости и сильного дождя на дистанции до двух тысяч метров. Имитирующие бронетехнику условного противника мишени находились в капонирах, окопах и других фортификационных сооружениях. В учениях приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, 30 марта на Камчатке стартовали масштабные учения морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ. В ходе первого этапа маневров пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, выполнив загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, а также выход боевой техники из парка. После этого колонна техники совершила марш протяженностью свыше 100 километров.