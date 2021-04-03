Солдат ВСУ подорвался на собственной мине в Донбассе

Луганск, 3 апреля. Боец Вооруженных сил Украины получил тяжелые травмы в результате подрыва на собственной мине, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ продолжают минировать территории рядом с линией соприкосновения. Солдат украинской армии выполнял приказ генерала Владимира Кравченко о расстановке минно-взрывных заграждений.

Украинский солдат в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ двигался на грузовом автомобиле ЗИЛ. В ходе движения транспорт наехал на свои же мины. Водитель грузовика получил многочисленные осколочные ранения, и был доставлен в госпиталь города Краматорск. Представитель НМ ЛНР уточнил, что в последний раз расстановка мин уточнялась украинским командованием еще в ноябре 2020 года.

Солдаты ВСУ ранее атаковали поселок в ДНР с беспилотника, что привело к гибели ребенка.