Спасатель дал советы, как вести себя при теракте в метрополитене

Памятные мероприятия прошли 3 апреля в Северной столице в четвертую годовщину террористического акта в метрополитене. Взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в 14:33. В результате террористического акта пострадали 103 человека, 15 погибли.

Подобный случай в России, к сожалению, не первый. За последние годы в метрополитенах ужесточают меры безопасности, однако забывать о правилах поведения при взрыве или захвате террористами в общественных местах не стоит. Александр Зуев, начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в комментарии ФАН озвучил порядок действий при теракте в метрополитене.

В случае взрыва в метро сразу же нужно покинуть само место взрыва, переместиться в более безопасное и постараться помочь людям, которые пострадали, заявил Александр Зуев.

«Если вы увидели человека, которого задело взрывом — обезопасьте его. Переместите аккуратно, убедившись, что нет серьезных каких-то переломов. Осколки и другие предметы, ранившие человека, вытаскивать без медиков не рекомендуется, так можно вызвать обильное кровотечение. Можно дать человеку попить. Если его чем-то придавило тяжелым — тут может быть синдром длительного сдавливания, поэтому без помощи спасателей не рискуйте вызволять пострадавшего, если он долго лежал под бетонной плитой, например. Остановить кровотечение не всегда просто, оно бывает венозным и артериальным, капиллярным и внутренним, если есть базовые знания оказания первой помощи — стоит попробовать. Но если нет — вы точно можете помочь тем, что создадите человеку более безопасную обстановку, уберете его с рельс, перенесете из места возможного обвала потолка и стен», — поделился рекомендациями спасатель.

В случае захвата преступниками вагона или всего здания метро, первое правило — выполнять все указания террористов, напомнил Александр Зуев.

«Не смотреть в глаза, не кричать, что вы сейчас уйдете, не паниковать. Нужно отпустить — это все бесполезно и только вызовет негатив. В такой ситуации, когда вашей жизни напрямую угрожают, лучше четко выполнять требования террористов. Нельзя бежать, звать на помощь, это сделает только хуже», — сказал собеседник ФАН.