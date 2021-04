Правозащитники осудили массовое убийство, совершенное бандой G9 an Fanmi в Гаити

Порт-о-Пренс, 3 апреля. Организации по защите прав человека в Гаити осудили массовое убийство, совершенное вооруженными группировками в районе Бель-Эйр в столице страны. В результате происшествия погибли несколько человек. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

«Есть люди, которые получили ранения, дома были сожжены дотла, многие были вынуждены покинуть район, но сложно сказать о точном количестве пострадавших», — сообщил глава Национальной сети по защите прав человека Пьер Эсперанс.

Bel Air, #Haiti was attacked by G9 gangs today said to be allied w/govt of @moisejovenel. They rely on subterfuge to cloak their alliance but this is their big push to consolidate control of poor neighborhoods before constitutional referendum. THERE WILL BE RESISTANCE. pic.twitter.com/Xs9qOQ7fzb — Kevin Pina (@AcrossMediums) April 2, 2021

События произошли 1 апреля недалеко от Национального дворца, в районе Бэль-Эйр, который считается бастионом оппозиции. Массовое убийство стало третьим по масштабу нападением на жителей района за последние два года со стороны криминальной банды бывшего полицейского Джимми Шеризье, известного в криминальных кругах как Барбекю.

2 апреля Барбекю подтвердил свою причастность к атакам на пресс-конференции и заявил, что это был ответ на действия, предпринятые против его группировки G9 an Fanmi, которая состоит из девяти криминальных банд.

#Haiti Bèl Air was the scene of another attack April 1. Houses burned, people killed. @VOAKreyol talked to residents who blame gang leader #BBQ and the president @moisejovenel. “We just want peace!” they say. ????Matiado Vilme pic.twitter.com/NF2PwtpRp8 — Sandra Lemaire (@SandraDVOA) April 2, 2021

В 2018 году бывший агент полиции вместе с генеральным директором Министерства иностранных дел Феднелем Моншери были обвинены в осуществлении массового убийства в районе Ля-Сялин, недалеко от Генеральной ассамблеи, в результате которого погибли десятки людей.

По мнению представительницы Фонда Je Klere Мари Йолейн Жиль, по замыслу авторов преступления события 1 апреля должны были остановить сопротивление в Бэль-Эйр и заставить жителей отказаться от участия в антиправительственных протестах.

«Массовое убийство в Бэль-Эйр - очередной случай повторяющихся нападений банд на власть. Они хотят взять район под свой контроль и предотвратить сопротивление против правительства», — отметила Жиль.

По словам представителей Национальной сети по защите прав человека, «нестабильная ситуация в Гаити организована самим правительством, чтобы вызывать страх у населения».

#Haiti: Pro-govt gangs carry out a massacre in Bel Air, a suburb inhabited by the poor, on Thursday.



The director of @RnddhAyiti said that “The insecurity we have in Haiti is organized by the govt itself to build fear within the people.”https://t.co/lFJvkf2KTo

Pic: homes burned pic.twitter.com/3zT2jn7QYC — Persona (@PersonalEscrito) April 3, 2021

К настоящему времени власти не прокомментировали события, несмотря на то, что шокирующие видеоматериалы с места происшествия распространились по гаитянским социальным сетям.