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Правозащитники осудили массовое убийство, совершенное бандой G9 an Fanmi в Гаити

Правозащитные организации осудили массовое убийство в Гаити

Порт-о-Пренс, 3 апреля. Организации по защите прав человека в Гаити осудили массовое убийство, совершенное вооруженными группировками в районе Бель-Эйр в столице страны. В результате происшествия погибли несколько человек. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

«Есть люди, которые получили ранения, дома были сожжены дотла, многие были вынуждены покинуть район, но сложно сказать о точном количестве пострадавших», сообщил глава Национальной сети по защите прав человека Пьер Эсперанс.

События произошли 1 апреля недалеко от Национального дворца, в районе Бэль-Эйр, который считается бастионом оппозиции. Массовое убийство стало третьим по масштабу нападением на жителей района за последние два года со стороны криминальной банды бывшего полицейского Джимми Шеризье, известного в криминальных кругах как Барбекю.

Джимми Шеризье

2 апреля Барбекю подтвердил свою причастность к атакам на пресс-конференции и заявил, что это был ответ на действия, предпринятые против его группировки G9 an Fanmi, которая состоит из девяти криминальных банд.

В 2018 году бывший агент полиции вместе с генеральным директором Министерства иностранных дел Феднелем Моншери были обвинены в осуществлении массового убийства в районе Ля-Сялин, недалеко от Генеральной ассамблеи, в результате которого погибли десятки людей.

По мнению представительницы Фонда Je Klere Мари Йолейн Жиль, по замыслу авторов преступления события 1 апреля должны были остановить сопротивление в Бэль-Эйр и заставить жителей отказаться от участия в антиправительственных протестах.

«Массовое убийство в Бэль-Эйр - очередной случай повторяющихся нападений банд на власть. Они хотят взять район под свой контроль и предотвратить сопротивление против правительства», отметила Жиль.

По словам представителей Национальной сети по защите прав человека, «нестабильная ситуация в Гаити организована самим правительством, чтобы вызывать страх у населения».

К настоящему времени власти не прокомментировали события, несмотря на то, что шокирующие видеоматериалы с места происшествия распространились по гаитянским социальным сетям.

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