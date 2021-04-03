Россиянам рассказали, как подорожают продукты в магазинах в апреле

Москва, 3 апреля. Годовая инфляция в России апреле текущего года может составить 5,5%, следует из консенсус-прогноза, созданного на основе опроса аналитиков.

Разгон потребительских цен в России начался в июне прошлого года из-за отмены ряда коронавирусных ограничений. На фоне ослабевшего рубля и роста цен на продукты, показатель поднялся до 5,7%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в пользу повышенного инфляционного давления играют подорожание продовольствия на мировых биржах, перебои поставок из-за пандемии и затянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году на цены.

Отмечаются также дезинфляционные факторы. Среди них — исчерпание переноса ослабшего рубля в цены и эффекта базы от всплеска цен в 2020 году. Дополнительно здесь выступают сохраняющаяся слабость внутреннего спроса, а также меры правительства по контролю цен на некоторые продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова экспертов.

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о факторах, которые помогут российской экономике укрепиться.

Слухи о подорожании молока из-за введения экологического сбора ранее опровергли в правительстве России, пишет INFOX. Переход на систему расширенной ответственности производителей (РОП) не приведет к серьезному увеличению цен, заверили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.