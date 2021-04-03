Три человека стали жертвами перестрелки в американском штате Мэриленд

Вашингтон, 3 апреля. Полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями в округе Принс-Джорджес американского Мэриленда, где произошла перестрелка.

Сейчас полицейские ведут поиск других участников конфликта. Не исключено, что нападавших было несколько. Подчеркивается, что следователи не считают случившееся случайным преступлением, расследование ведется с привлечением дополнительных специалистов.

Известно, что стражи порядка при патрулировании услышали выстрелы, на месте ЧП были обнаружены тела трех убитых. Двое мужчин были в автомобиле, женщина находилась рядом. Все погибшие получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте.

Накануне у Капитолия США произошла стрельба, сообщал ранее ФАН. Молодой мужчина въехал в ограждение здания и напал с ножом на полицейских. Последние были вынуждены применить оружие.