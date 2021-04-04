Донбасс сегодня: солдаты Киева убили ребенка в ДНР, артиллерия ВСУ расстреливает ЛНР

Донбасс, 4 апреля. Украинские силовики провели атаку с воздуха в ДНР, погиб пятилетний ребенок. ЛНР под огнем дальнобойной артиллерии. Украинские подразделения несут потери. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Украинские солдаты убили ребенка в ДНР

Армия Киева продолжает убивать мирных жителей Донбасса. В субботу днем подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины атаковали с воздуха населенный пункт Александровское, который расположен возле города Углегорска Донецкой Народной Республики.

Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата, который сбросил на жилой район самодельное взрывное устройство. В результате данного инцидента погиб пятилетний ребенок, его бабушка (1954 года рождения) получила множественные ранения и направлена в больницу.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки зафиксировано серьезное обострение на линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР все восемь обстрелов пришлись на донецкое направление, огонь велся из тяжелых 120-мм минометов, гранатометов и пушек боевых машин пехоты.

В ЛНР ситуация более тяжелая. Украинские силовики шесть раз обстреливали населенные пункты республики, применив на попаснянском направлении 122-мм артиллерийские системы. Также огонь велся из ручных и станковых противотанковых гранатометов. В результате агрессии ВСУ погиб один защитник ЛНР.

Поток оружия из зоны ООС на Украину растет

Об увеличении потока незаконного оружия и боеприпасов из зоны Операции объединенных сил (ООС) свидетельствует информация разведки ЛНР. За неделю, сообщают в Луганске, сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области выявили четыре тайника с оружием, которое предприимчивые украинские «защитники» спрятали для последующего вывоза и продажи на черном рынке.

Обнаружили тайники в местах дислокации различных подразделений — 59-й отдельной мотопехотной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Из схронов изъяты автоматы, патроны к ним, противотанковые гранатометы с боеприпасами, гранаты ручные осколочные, управляемые ракеты и кумулятивные заряды, а также тротил.

Потери в рядах ВСУ продолжают расти

Украинская армия потеряла 22 бойцов за минувшую неделю в зоне ООС по причинам, не связанным с выполнением боевых задач, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР и ЛНР. Из указанного количества восемь солдат — потери безвозвратные.

Основные причины гибели бойцов — подрывы на минах, самоубийства и другие инциденты, связанные с нарушением техники безопасности при использовании оружия и боеприпасов. Большой проблемой украинских «освободителей» остается злоупотребление спиртными напитками, результатом чего и происходят смертельные случаи.