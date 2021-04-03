Суд провел заседание по делу о ДТП с Эдвардом Билом. События дня. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге почтили память жертв теракта 2017 года В Санкт-Петербурге почтили память погибших в результате теракта в метрополитене. В Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам этой трагедии, также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро «Технологический институт». Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Погибли 15 человек, а также террорист-смертник, несколько десятков пассажиров пострадали. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Остальные получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Тверской суд Москвы провел заседание по делу о ДТП с участием Эдварда Била Блогеру назначили запрет определенных действий до 1 июня. По решению суда, Эдвард Бил не сможет выходить за пределы своего жилого помещения. Без письменного разрешения следователя ему запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, пользоваться телефоном и интернетом. Если виновнику ДТП потребуется вызвать скорую медицинскую помощь или другие экстренные службы, он вправе воспользоваться средством связи. Блогер также не сможет присутствовать на массовых мероприятиях и принимать в них участие. Управлять транспортными средствами ему также запрещено. Ранее адвокат потерпевших Князев сообщил, что пострадавшая в ДТП находится в коме, она в тяжелом состоянии.