Малиновской досталось после едкой критики Решетовой в роли ведущей

Москва, 3 апреля. Телеведущая и певица Маша Малиновская рассказала о волне хейта, которая обрушилась на нее после едких слов в адрес экс-избранницы Тимати Анастасии Решетовой.

Одно из самых ожидаемы телешоу «Ты — Топ-модель на ТНТ» после первой же серии разочаровало многих зрителей. Много нелицеприятных слов было адресовано Анастасии Решетовой, которая стала ведущей проекта. С критикой выступила и Маша Малиновская. Ей участие бывшей возлюбленной Тимати в шоу о топ-моделях показалось неуместным.

«Программу «Топ-модель» должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram. По-моему, все очень логично», — резко высказалась Малиновская в студии YouTube-шоу «Люсьен, дай знать!».

Она отметили, что ведущей должна быть манекенщица, которая достигла мирового уровня, например, Ирина Шейк или Наталья Водянова. Кроме того Малиновская отметила, что шоу со слоганом «красота бывает разной» ведет девушка, похожая «на сотню таких же девчонок в Instagram».

По словам звезды, после этих заявлений на нее обрушилась волна гневных комментариев от фанатов Решетовой. Они обвинили ее в стремлении пропиариться за чужой счет. Однако сама Малиновская подчеркнула, что не относится к экс-возлюбленной Тимати плохо, а просто выразила свое мнение.

Мария Малиновская недавно разоткровенничалась и призналась, что у нее давно не было отношений с мужчинами. По словам звезды, последний раз у нее был секс около 17 лет назад.