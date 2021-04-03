Вертолеты Ми-24 уничтожили силы «противника» на учениях под Калининградом

Калининград, 3 апреля. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота ВМФ РФ провели учения на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров экипажи отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до пяти километров.

«Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что учения с практическими стрельб способствовуют повышению уровня мастерства военных пилотов, позволяя более эффективно выполнять реальные боевые задачи.

Ранее в Бурятии прошли учения подразделений противовоздушной обороны. В ходе маневров военнослужащие выполнили развертывание пусковых установок С-400, а также учебно-боевые пуски ракет. В качестве учебных целей использовались ракеты-мишени типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». За ходом маневров наблюдал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко.