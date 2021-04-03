Опубликован снимок огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедь

Вашингтон, 3 апреля. NASA опубликовало снимок огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедь, который был получен с телескопа Hubble Wide Field Camera 3.

Национальное космическое агентство США применило к изображению методики, которые позволили увидеть мельчайшие нити ионизированного газа. Фильтры на приборе и инновационная постобработка изображения улучшили детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода, водорода и азота. На фотографии это линии синего и красного цвета.

Остатки сверхновой, или диффузионная туманность Вуаль была открыта в конце XVIII века ученым Уильямом Гершелем. Она находится в 2100 световых годах от Земли. Туманность возникла в результате взрыва звезды около 10 тыс. лет назад.

Астронавты NASA опубликовали в Twitter-аккаунте фотографию таинственного голубого камня с поверхности Марса, который обнаружил марсоход Perseverance. Ученые признали, что не знают породу камня. Предположительно, он является результатом эрозии поверхности Красной планеты.