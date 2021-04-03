Вращение Земли могло спровоцировать девонское вымирание 360 миллионов лет назад

Вашингтон, 3 апреля. Американские палеонтологи из Университета Алабамы выяснили, как вращение Земли отразилось на массовом вымирании живых существ в древности.

Речь идет о девонском вымирании, произошедшем 376-360 миллионов лет назад. Ученые считают, что за то время исчезло около 70% различных видов животных. Некоторые существа буквально задыхалась из-за резкого падения уровня кислорода в морской воде.

Американские исследователи решили узнать, что на самом деле привело к вымиранию. Результаты своей научной работы они опубликовали в издании Earth and Planetary Science Letters. Специалисты собрали образцы североамериканской формации, относящейся к позднему девону и изучили состав отложений «событий Келлвассера». Ученые считают, что в это время происходили различные климатические изменения, спровоцированные прецессией земной оси — слабыми колебаниями вращения планеты. Они влияют на распределение тепла, ветров и осадков.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев ранее объяснил, почему крайне важна адаптация к изменениям температуры. Для климатических изменений характерен глобальный масштаб.