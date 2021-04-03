Саудиты отправили в Йемен ЗРК Patriot

Саудовская Аравия направила в йеменскую провинцию Мариб партию ЗРК Patriot. Несколько ракетных комплексов уже прибыли в столицу провинции, одноимённый город Мариб, сообщает военный источник издания Ababiil. КСА рассчитывает, что американские комплексы ПВО помогут защитить Мариб от ракетных обстрелов, несмотря на недавнюю успешную атаку хуситов при помощи БПЛА на объекты крупнейшей саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицую, которая совместно с лояльными экс-президенту Йемена Мансуру Хади вооружёнными силами противостоит организации «Ансар Аллах» (хуситы). Бои между хадистами и хуситами на западе Мариба продолжаются уже несколько дней. Всего с начала войны в Йемене хуситы выпустили по территории провинции более 250 ракет, в результате чего погибли 255 человек, еще 445 были ранены, сообщает в своем отчете базирующаяся в Женеве НКО «SAM».