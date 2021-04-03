Доцент РГГУ Бондарев заявил о проблемах с головой у Джо Байдена

Москва, 3 апреля. Президент США Джо Байден начал испытывать проблемы с головой еще до президентства. Об этом заявил доцент РГГУ Никита Бондарев.

По словам эксперта, действующий глава Белого дома в свое время чуть не отказался вести переговоры с сербским лидером Томиславом Николичем после того, как увидел в Белграде памятник русскому царю. Тогда еще вице-президент США Байден в 2016 году с официальным визитом посетил Сербию. Именно в тот период эксперты отметили, что у него проблемы с головой.

«Проблемы с головой у Байдена были уже тогда. Не такие серьезные, как сейчас, но уже были. Общался он со своими сербскими визави в несколько склеротической манере, упирая на то, что бомбардировки были категорически необходимы и возымели успех. В этом его сербские собеседники с ним согласиться не могли», — рассказал доцент.

Никита Бондарев вспомнил, что когда демократа подвозили к президентскому дворцу, он увидел памятник и поинтересовался: «Это кому?». Когда он узнал, что монумент посвящен российскому императору Николаю II, русофоб Байден начал сокрушаться.

«Как же так, вы стремитесь в ЕС, а у вас в центре города такой памятник, передвиньте его», — заявил политик.

Представители сербского руководства в ответ сказали, что не могут передвинуть памятник, поскольку установили его всего лишь два года назад.

Бывший вице-президент США был шокирован таким ответом, даже собирался развернуть машину, однако не стал нарушать протокол. Встреча состоялась, но ее подробности огласке не предавались, рассказал Бондарев.

Ранее сообщалось, что собака Байдена вновь покусала сотрудника Белого дома.