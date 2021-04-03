СК проверяет информацию о вандализме в Псковской области

Псков, 3 апреля. Вандалы в городе Остров осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Следователи в Псковской области проводят доследственную проверку в связи с поступившей информацией об осквернении вандалами памятника воинам-героям 6-й роты.

По данным СК, злоумышленники пробрались туда, где были установлены бюсты в честь трех военнослужащих-островичей, которые геройски погибли во время Великой Отечественной войны, и осквернили их.

Руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня лично занялся расследованием инцидента и выехал на место происшествия. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Еще один случай вандализма пресекла полиция в Петербурге. Группу молодых хулиганов, среди которых оказался один несовершеннолетний, задержали на железнодорожной станции Пискаревка, сообщил ФАН.