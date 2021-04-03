Warner Bros. показал первый трейлер «Космического джема» с Леброном Джеймсом

Лос-Анджелес, 3 апреля. На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился первый трейлер фильма «Космический Джем: Новое поколение». В нем баскетболист Леброн Джеймс делает неудачный слэм-данк.

Фильм является сиквелом комедийной мультипликационной картины «Космический джем», которая вышла на экраны в 1996 году. В центре сюжета оригинальной ленты был баскетболист Майкл Джордан. Во второй части снялся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Сценарий «Космического джема: Новое поколения» завязан на приключениях Джеймса вместе с сыном в виртуальной реальности. Чтобы вернуться домой, спортсмену необходимо объединить усилия с героями мультфильмов Looney Tunes и обыграть команду «Звездные вышибалы».

Вместе с Леброном Джеймсом в фильме сыграли Крис Дэвис («Иуда и черный миссия»), Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы») и Дон Чидл. Режиссером сиквела выступил Малькольм Д. Ли, работавший над картинами «Блюзмены» и «Очень страшное кино 5». В российский прокат фильм выйдет 15 июля.

В ожидании премьеры можно устроить ретроспективу фильмов режиссера Стэнли Кубрика, которые стали поистине культовыми и сформировали облик кинематографа второй половины XX столетия. Список десяти лучших картин опубликован на ФАН.