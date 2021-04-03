Психолог рассказала, как понять, что вашего ребенка пытаются вербовать террористы

Изменения в поведении ребенка, замкнутость и интерес к религиозной литературе могут подсказать родителям, что их ребенок находится под влиянием преступников. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

Эксперт рассказала, какой чертой молодежи пользовались преступники, убеждая девушек выйти за них замуж и сбежать в Сирию.

«Многие девушки вообще хотят с кем-нибудь сбежать куда угодно, лишь бы не находиться в своей семье, где их недопонимают, им плохо. Так же людей заманивают в финансовые пирамиды. Обещают много чего интересного. Человек готов даже взять кредит и отдать [деньги], потому что ждет какого-то чуда. Вот на этом ожидании основаны очень многие манипуляции», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова подсказала родителям признак того, что знакомый по переписке может заниматься психологической обработкой ребенка.

«Если ты знаешь своего ребенка, какой он обычно, то тебя насторожит, если в его поведении появятся изменения. Появится скрытность, желание уединиться. Обычно после обработки такими мужчинами девушки начинают читать религиозную литературу. Проблема в том, что многим родителям не до детей. Они просто отмахиваются, говорят идти спать или делать уроки. Главное, чтобы ушли и не мешали», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что при первых тревожных сигналах следует действовать решительно во избежание трагедии.

«Хоть кто-то и скажет, что это некрасиво, но если появились нехорошие подозрения, то можно порыться в вещах своего ребенка, залезть в компьютер и узнать, что вообще происходит в его жизни. Если чадо не идет на контакт, то можно и провести такое мини-расследование для того, чтобы обезопасить свою семью», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, зачем сирийские террористы убеждали женщин сменить религию.