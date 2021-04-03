Школьница из Италии учится дистанционно посреди пастбища в окружении коз. ФАН-ТВ

Стол, стул, ноутбук — учебное место десятилетней Фьямметты Мелис было бы совершенно обычным, если бы находилось дома. Но все эти неотъемлемые инструменты образования находятся посреди пастбища в горах.

Многие школьники в Италии учатся дистанционно из-за пандемии коронавируса. Но такого класса наверняка нет больше ни у кого.

«Мой день начинается в 08:40. Я помогаю моему отцу кормить маленьких козлят, пока меня не заменяет другой работник. Затем я могу начать делать уроки, пока они продолжают кормить животных», — рассказывает школьница.

Фьямметта помогает ухаживать за стадом животных из 350 коз. Отец девочки разводит этих животных и из их молока делает сыр. Мама школьницы — социальный работник. В Валь-ди-Соле семья переехала два года назад.