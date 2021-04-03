Владимир Носик отметит день рождения на сцене Малого театра

Москва, 3 апреля. Советский и российский актер, народный артист Российской Федерации Владимир Носик рассказал ФАН, что свой 73-й день рождения в субботу, 3 апреля, он отметит на сцене Малого театра.

«У меня в день рождения будет премьера спектакля. Просто премьера спектакля «Мертвые души» в Малом театре, — поделился планами с ФАН артист. — Как говорится, в великом русском Малом театре!»

Актер добавил, что к своим дням рождения относится спокойно. Для него это — лишний повод увидеться с близкими людьми.

«Отношение к дню рождения у меня… — задумался Носик. — Нормальное. Как повод встретиться, повеселиться. Праздновать я, конечно же, буду, но все равно в узком семейном кругу».

За свою карьеру Владимир Носик сыграл роли в 172 фильмах и телесериалах. Зритель знает его по ролям в сериалах «Вход в лабиринт», «Гостья из будущего», «И это все о нем» и в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Преступление и наказание» и «Опасно для жизни».

Как ранее сообщал ФАН, похожим образом день рождения отметил советский и российский артист, худрук «Шифрин-театра» Ефим Шифрин. В день своего 65-летия артист выступил на сцене Московского театра мюзикла, где состоялся его творческий вечер «10 лет вместе».

А вот у заслуженного артиста России Владимира Преснякова-старшего юбилейные мероприятия, напротив, вызывают грусть. Он рассказал ФАН, что уже несколько раз отказывался от подобных телепередач, предпочитая отмечать праздник с семьей. В этот коронавирусный год музыкант с легкостью отказался и от проведения юбилейных концертов.