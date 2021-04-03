Аналитики представили прогноз по курсу доллара на будущую неделю

Москва, 3 апреля. Рубль завершил прошедшую неделю ослаблением по отношению к мировым валютам. Аналитики рассказали, как он будет вести себя с 5 по 9 апреля.

Так, по итогам пятничных торгов курс составил 76,55 рубля за доллар, что почти на 90 копеек выше уровня закрытия в предыдущую пятницу. Во всем мире инвесторы ведут «бычью войну» в долларе, чему способствуют ожидания подъема экономики США и новые стимулы со стороны Белого дома. Консенсус-прогноз на основе данных аналитиков предполагает, что на 9 апреля курс составит 76,30 рубля за доллар, сообщает «Коммерсантъ».

Поддерживающим российскую валюту фактором по-прежнему является повышение котировок на нефть. Эксперты также отмечают снижение геополитического давления, однако сохраняются риски новой волны нагнетания и неопределенность.

Представитель компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб ранее представил прогноз на курс валют до конца текущего года. По его словам, рубль в апреле ожидает стабильность. Евро начнет слабеть относительно доллара, а нефть выйдет на уровень 60–65 долларов за баррель. В целом 2021 год закончится укреплением рубля к доллару на 10%.

Между тем в датском Saxo Bank полагают, что валютный рынок РФ находится на пороге нового снижения курса рубля. Как передает INFOX, новое «дно» может быть достигнуто уже во II квартале, к концу которого доллар подорожает до 80 рублей, а евро — до 96 рублей.