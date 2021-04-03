«Стальная бабушка» освоила управление танком в 99 лет. ФАН-ТВ

«Стальная бабушка» — так сама себя называет ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова. В свои 99 лет эта невероятно энергичная женщина стала 13-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.

За последние 6 лет она успела прыгнуть с парашютом, выполнить фигуры высшего пилотажа на планере; пенсионерка была штурманом экипажа на кубке по джип-триалу, установила рекорд в детской спортивной школе на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Очередной рекорд она поставила, освоив управление танком Т-72БЗ. Но на этом Мария Денисовна останавливаться не собирается: в планах еще не одно достижение.

«Я испытывала свою энергию: на что я еще в свои 99 лет способна. Вот, танком управляла. Я не знаю, какие ощущения, но у меня прибавилось энергии. Ничего и не сложно, мне показывали, что делать — я делала все как надо. На педали нажимала, на руль, поворачивала налево, ехала вперед», — восторженно рассказывает ветеран Великой Отечественной войны.

Помог в достижении тринадцатого рекорда командир Висленской мотострелковой дивизии генерал-майор Алексей Авдеев: военнослужащие организовали Марии проезд по территории военного полигона в Солотях. Управляя танком, женщина отметила, что «кататься» на нем ей уже доводилось: во время войны она помогала раненым на полях сражений. Мария Колтакова участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. За время войны дважды была контужена, но, несмотря на это, вынесла с поля боя свыше 300 раненых советских солдат.