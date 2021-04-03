Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве и. о. главы Горбунков в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 апреля. Суд отправил в СИЗО исполняющего обязанности главы администрации МО Горбунковское сельское поселение. Его подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Ранее сообщалось о задержании чиновника сотрудниками правоохранительных органов. Его допросили в рамках расследования уголовного дела, сообщили в СК.

По версии следствия, подозреваемый заключил договор подряда на демонтаж здания между предпринимателем и администрацией поселения. Исполнять договор в полном объеме не намеревалась ни одна из сторон соглашения.

Результатом махинаций стало хищение 597 тыс. рублей из бюджета Горбунковского поселения. Деньги поступили на счет предпринимателя, он обналичил сумму и «поделился» ей с чиновником. Бизнесмен также задержан полицией в рамках уголовного дела, сообщал ФАН.