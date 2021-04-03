Медики танковой армии ЗВО провели учения в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Военные медики Гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели учения на базе отдельного батальона Таманской мотострелковой дивизии в Подмосковье.

Об этом сообщила пресс-служба ЗВО, отметив важность закончившихся учений для отработки реальных действий по спасению людей в боевой обстановке.

«В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах», — сказано в опубликованном релизе.

По итогам каждого этапа оценивалось время и эффективность проведения реанимационных мероприятий. Всего в специальных учениях приняли участие свыше 150 военнослужащих-медиков, отметили представители ЗВО.

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