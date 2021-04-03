Житель Пушкина поссорился с возлюбленной и подстрелил ее

Санкт-Петербург, 3 апреля. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением после того, как в нее выстрелил сожитель. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Кровавый конфликт между парой произошел в Пушкине. Неработающий мужчина перебрал с алкоголем и начал выяснять отношения со своей возлюбленной. В какой-то момент злоумышленник достал пистолет и выстрелил из него в женщину два раза, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

После случившегося пострадавшую госпитализировали с ранением в области грудной клетки. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался хозяин квартиры. У него изъяли оружие, на котором нет марки и номера, а также другие улики, необходимые для расследования.

Еще одно ранение в результате перестрелки получил спортсмен возле ресторана в Петроградском районе. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщал ФАН.