Вашингтон выделит 1,5 млн долларов на «укрепление прав человека» в Казахстане

Вашингтон, 3 апреля. Госдепартамент США выделит более 1,5 млн долларов на деятельность, которая будет направлена на «защиту прав и свобод» граждан в Казахстане. Об этом сообщают СМИ.

Согласно гранту, Соединенные Штаты наиболее заинтересованы в развитии «свободы ассоциаций» в Казахстане. Вашингтон намерен изменить учебную программу в вузах и создать для молодых активистов Казахстана определенные возможности, которые позволят им заниматься «защитой общественных интересов».

Также США стремятся помочь некоторым организациям гражданского общества, которые функционируют в Казахстане, продвигать «правозащитные реформы».

Ранее сообщалось, что США финансировали создание биологического оружия в Китае. На программу по увеличению «функциональности» вирусов до 2019 года было выделено 3,7 миллиона долларов.