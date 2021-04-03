Бывший муж Заворотнюк рассказал об одном из самых страшных моментов в ее жизни

Москва, 3 апреля. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк могла умереть при родах, но врачи сумели спасти ей жизнь. Об этом заявил бывший муж актрисы, бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Прошлое Заворотнюк, которая долгое время борется со страшным заболеванием, полно драматических событий. Один из самых страшных моментов в жизни актрисы произошел в конце девяностых.

Актриса родила от второго мужа двоих детей: Анну и Майкла. Появление дочери на свет стало для Заворотнюк настоящим испытанием. По словам Стрюкова, она могла скончаться в больнице.

«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — вспомнил бизнесмен.

Успех Заворотнюк на актерском поприще и ее отношения с коллегой Сергеем Жигуновым сильно ударили по браку, передает «Собеседник». Актриса рассталась с бизнесменом, а впоследствии вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году у них появилась дочь Мила.

Заворотнюк 3 апреля исполнилось 50 лет. В честь юбилея НТВ покажет сериал «Каспий 24», в котором актриса сыграла одну из главных ролей.