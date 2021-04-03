Мать с шестилетним сыном погибли при пожаре в Башкирии

Уфа, 3 апреля. Уголовное дело по факту пожара с двумя погибшими возбуждено в Башкирии. Выживший ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия в Благоварском районе Башкирии унесла жизни женщины и ее малолетнего ребенка. Пожар разгорелся в поселке Языково в доме на улице Генерала Шаймуратова.

В ликвидации возгорания участвовали 23 человека и 10 единиц техники. Спасатели смогли вытащить из огня трехлетнего мальчика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. В результате пожара погибли 34-летняя женщина и ее шестилетний сын. Дознавателю МЧС предстоит разобраться в причинах трагедии. На месте уже работает следственно-оперативная группа.

Обгоревший труп нашли после пожара в московской квартире, сообщал ФАН. Пожар случился в квартире по 3-му Михалковскому переулку в Коптево.