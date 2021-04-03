Музыкальный фестиваль «Гластонбери» пройдет в онлайн-формате

Лондон, 3 апреля. Одно из главных музыкальных событий Британии — фестиваль «Гластонбери» — пройдет в онлайн-формате 22 мая, сообщили организаторы.

В прошлом году фестиваль хотели провести в конце июня. Мероприятие должно было пройти в юбилейный 50-й раз, но из-за распространения коронавирусной инфекции его решили отменить.

Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль все же состоится, но послушать любимых артистов зрители смогут лишь благодаря трансляции в интернете. На мероприятии выступят группы Coldplay и Haim, а также многие другие исполнители, передает сайт 360tv.ru.

«Только одна ночь, величайшее шоу онлайн», — написали организаторы в Instagram.

В Москве в июне состоится международный музыкальный фестиваль «Жара». В течение пяти дней на сцену выйдут около 250 артистов.