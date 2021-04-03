Ученые из США протестировали беспроводной интерфейс мозг-компьютер

Вашингтон, 3 апреля. Американские ученые испытали беспроводной интерфейс мозг-компьютер. Специалисты изучили работу устройства в домашних условиях.

Управлять курсом при этом можно благодаря силе мысли. Подробности об исследовании приводятся в статье, опубликованной в Naked Science. Беспроводное устройство BrainGate передает данные с той же скоростью, что и проводной аналог.

Сама техника выглядит как небольшая коробка. Ее вес составляет всего лишь 43 грамма. В нее встроены аккумулятор, модуль беспроводной связи, а также разъемы для подключения имплантированных электродов. Электроды в черепах испытуемых считывали сигналы с моторной коры, а компьютер переводил их в движение курсора.

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