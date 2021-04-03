Названы самые популярные комплектующие для компьютеров в марте 2021 года

Москва, 3 апреля. Список самых популярных среди пользователей комплектующих для персональных компьютеров составили специалисты игрового сервиса Steam.

Лидером рейтинга за март 2021 года названа видеокарта GeForce GTX 1060. Пользователи продолжают использовать ее несмотря на то, что она уже довольно давно присутствует на рынке. В то же время популярность набирает и другая видеокарта, с более мощными характеристиками, GeForce RTX 3070. Она располагается на 18 месте.

Новые карты от компании AMD, в свою очередь, в списке самых популярных не значатся. Модель RX580 заняла десятое место, сообщили представители Steam.

Онлайн-площадка в конце прошлого года также презентовала перечень самых популярных игр. Пользователи чаще всего приобретали следующие новинки: DOOM Eternal, Cyberpunk 2077 и Fall Guys.