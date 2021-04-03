Полицейские за десять минут нашли и задержали подозреваемого в грабеже в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники полиции задержали «по горячим следам» 30-летнего жителя Северной столицы. Он стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

В дежурную часть обратился 35-летний мужчина и рассказал, что утром возле дома на улице Есенина злоумышленник ограбил девушку. Наряды стражей порядка в указанном районе получили ориентировку и спустя десять минут в руки силовиков попал безработный мужчина, который проживает на той же улице, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, злоумышленник напал на 21-летнюю девушку, применил силу и отобрал у нее смартфон. Позднее у подозреваемого было изъято похищенное. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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