Сотрудники зоопарка в Брянске устроили конкурс на имя для кенгуренка

Брянск, 3 апреля. Жители города могут принять участие в конкурсе, анонсированном местным зоопарком, и выбрать имя для новорожденного кенгуренка.

Детеныш кенгуру появился на свет в зоопарке имени 1000-летия Брянска. Сотрудники учреждения точно не могут сказать, когда именно это произошло. Они узнали о его рождении, когда зверек начал шевелиться в маминой сумке.

Малыш решил выбраться на свет, когда потеплело. Новым обитателем парка оказался мальчик. Администрация объявила конкурс по выбору имени для кенгуренка.

Любой желающий может оставить свой вариант в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». У детеныша будет та кличка, которая соберет самое большое количество лайков.

Еще одно животное появилось на свет в хабаровском зоосаду. Там недавно родился бурый медвежонок, сообщил ФАН.