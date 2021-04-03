Полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 3% россиян

Москва, 3 апреля. Порядка 4,7 % жителей России сделали прививку от COVID-19. Из них 3% россиян уже завершили курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Больше всего прививок от заболевания сделали жители Москвы и Чукотки. Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса пока медленнее всего идет в регионах Северного Кавказа. Почти семь млн россиян по всей стране уже прошли процедуру.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,5 млн жителей России с начала пандемии коронавируса. Отечественным врачам удалось вылечить от заболевания уже более четырех млн пациентов. Массовая вакцинация от заболевания началась в стране с начала 2021 года.