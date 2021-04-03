Подросток в Ингушетии получил огнестрельное ранение во время бытового конфликта

Магас, 3 апреля. Мужчина решил разобраться с соседями с помощью оружия. Случайное ранение получил ребенок. Его отвезли в больницу.

Инцидент произошел в селе Верхние Ачалуки в Малгобекском районе. Там разгорелся конфликт на бытовой почве. Перепалка, по предварительным данным, возникла между местным жителем и представителями цыганской диаспоры. В итоге мужчина открыл стрельбу. Подросток, который находился неподалеку от места инцидента, получил ранение. Медики госпитализировали 15-летнего мальчика.

Сотрудники полиции задержали стрелка. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Два человека погибли при стрельбе на вечеринке в Чикаго, сообщал ФАН. Стрелять мог один из участников увеселительного мероприятия. Он якобы поссорился с компанией молодых людей.