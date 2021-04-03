Леонков объяснил переброску российской военной техники в Крым

Москва, 3 апреля. Информация о переброске значительных сил российской военной техники в Крымский федеральный округ не имеет какого-либо отношения к Украине и к конфликту на юго-востоке этой страны.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, его цитирует издание «Экономика Сегодня».

«1 апреля у нас начались плановые учения в вооруженных силах. Зимний период завершается так называемыми экзаменами на полигонах. Тренируются подразделения батальонного, полкового и дивизионного звеньев», — объяснил эксперт.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» отметил, что в ходе масштабной переброски сил на значительные расстояния ВС РФ решают сразу несколько задач по обучению личного состава подразделений и проверки исправности материальной части, а также организации всей транспортировки.

«Отрабатывается логистика, чтобы на любой местности, незнакомой, с неподходящими климатическими условиями, войска отрабатывали боевые задачи», — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что многократно возросшая за последние годы боевая мощь российского Черноморского флота вызвала восхищение иностранных туристов, посетивших Севастополь.