Житель Судака рассказал ФАН, как он относится к тому периоду, когда Крым был в составе Украины.

Семь лет назад полуостров воссоединился с Россией, благодаря чему его потенциал начали использовать на благо региона, а не отдельных лиц у власти, как это было при Украине. При этом многие люди до сих пор любят обсуждать ту жизнь, которая у них была до государственного переворота.

«Жизнь была очень тяжелой, особенно после развала Советского Союза и начала 2000-х годов, когда нам просто брали и отключали электричество. Помню, как приходилось закупаться свечками, причем иногда сразу на несколько семей, чтобы дома был хоть какой-то свет. Эта ситуация, кстати, у нас повторилось после энергетической блокады в 2015 году — тогда нам всем вновь пришлось закупать свечи и различные фонари на батарейках. В целом люди жили бедно, было много преступности и наркоманов, беззаконие, поэтому каждый справлялся со своими проблемами как мог. Среди обычных людей жили нормально только те, кто летом сдавал туристам свое жилье», — отметил местный житель Валентин.

Собеседник Федерального агентства новостей признался, что вместе с семьей ему приходилось жить у родственников в Симферополе, чтобы заработать деньги. Благодаря этому он сумел построить мини-гостиницу, которая успешно работает по сей день.

«Скучаю ли я по Украине? Нет, потому что государство о нас, крымчанах, никогда не заботилось. Все приходилось делать всегда самому и без малейшей поддержки. Единственное, за что я могу еще долго благодарить Украину, — это неподдельное поведение киевских чиновников в 2014 году, потому что они нам всем подробно рассказали, показали, а потом и доказали на примере Одессы и Донбасса, какое будущее нас ждет в составе этой страны. Кто знает, как могли бы сложиться обстоятельства, если бы эти так называемые украинские патриоты не начали открывать свои рты и поливать нас грязью. Я уже не говорю о «поезде дружбы», который к нам отправился из Киева в 2014 году, но так и не доехал. А ведь здесь могла начаться бойня из-за последователей недобитых бандеровцев», — добавил собеседник издания.

По словам Валентина, после избрания президентом Украины Виктора Януковича жизнь постепенно начала стабилизироваться и даже улучшаться, но Майдан и государственный переворот все расставили на свои места: Крым воссоединился с Россией, а власти Украины начали уже открытую войну против собственного народа.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Киев открыто заявил о подготовке к «войне за Крым» совместно с НАТО.