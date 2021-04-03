Экономист Колташов: «Отсутствие госконтроля за экосистемами ввергнет мир в киберпанк»

Центробанк РФ призвал минимизировать риски развития экосистем в России. Среди актуальных проблем он выделил необходимость введения регуляторных требований и недопущение недобросовестной конкуренции и монополизации. Экономист Василий Колташов объяснил в комментарии ФАН, чем обернется отсутствие госконтроля за экосистемами.

Тотальное господство

По словам экономиста, отсутствие регуляторных требований в отношении экосистем грозит уничтожением конкуренции на рынке и господством частных структур.

«Мы можем увидеть тотальное господство частных коммерческих экосистем, а на самом деле — полный неограниченный контроль частных структур над информацией и финансовыми возможностями граждан, который противоречит интересам общества и государства», — предупредил он.

В первую очередь это касается Сбербанка — именно поэтому он должен стать более государственным, считает эксперт.

«Сбербанк является главным воплощением всех мечтаний об экосистемах и строит свою тотальную экосистему, но она должна быть не частной, а государственной и контролироваться представителями исполнительной и законодательной власти, а не акционерами и топ-менеджерами», — подчеркнул собеседник ФАН.

Колташов отметил, что без регулирования слишком много информации, полномочий и возможностей сосредоточится в частных руках, что неприемлемо для общества и опасно для государства. Чем больше Центробанк будет контролировать процесс, тем будет лучше, потому что какими бы красивыми ни были лозунги про экосистему, утечки информации беспрецедентны, напомнил он.

Реальность киберпанка

Частные экосистемы могут существовать, но, если дело касается основных платежей и предпочтений граждан, такие экосистемы должны находиться под контролем государства, отметил эксперт.

«Сколько бы ни было сейчас конкурирующих экосистемных полей, рано или поздно все сведется к единой экосистеме. В этот момент встанет вопрос: будет ли это реальность киберпанка с тотальным господством капитала и ничтожностью человека или у нас сформируется система государственного контроля над этой сферой», — добавил Колташов.

Общество через представителей должно контролировать экосистемы, даже если это повлечет сложную бюрократию. В противном случае владельцы экосистем будут контролировать всю общественную жизнь — это будут не субъекты рынка, а его хозяева, подчеркнул экономист.

«Реальность киберпанка из романов-ужасов 80-х годов нам точно не нужна. С частными экосистемами человек будет как блоха под лупой. Он не сможет оказать никакого влияния даже через общественные отстройки или государственные органы», — заявил Колташов.

Экономист предложил создать экосистемную инфраструктуру, которая была бы под контролем представителей государства, а коммерческие структуры могли бы работать с ее долями и зонами.