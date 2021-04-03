Звезда «Универа» Хилькевич вспомнила о трогательном предложении руки и сердца

Москва, 3 апреля. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поведала фанатам об одном из самых трогательных и судьбоносных моментов своей жизни — предложении руки и сердца от бизнесмена Артура Волкова.

Почти семь лет назад Хилькевич услышала от своего избранника заветное предложение руки и сердца. Пара сыграла свадьбу в 2015 году, однако помолвка случилась на год раньше. Влюбленные накануне дня рождения актрисы отправились отдыхать на Мальдивы. По словам актрисы, она понимала, что Артур готовит для нее какой-то сюрприз, но даже не могла предположить, что он сделает ей предложение.

Праздничное утро началось для Хилькевич с завтрака, который организовал ее возлюбленный на живописной трассе. Звезда заметила, что на столе под салфеткой скрывается коробочка. Конечно, в ней было то самое заветное кольцо.

“Я сажусь, и вижу перед тарелки, накрытые большими крышками полусферами. Поднимаю свою и вижу коробочку с кольцом. Он встает и говорит: «Милая, мне с тобой так хорошо! Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Ты выйдешь за меня?» — поделилась Анна Хилькевич в своей Instagram-аккаунте.

По признанию актрисы, сначала ее одолевали смешанные чувства. Однако она отбросила все лишние мысли и сомнения, понимая, что в этом деле слушать нужно свое сердце.

Хилькевич всегда знала, что встретит достойного партнера на жизненном пути. В одной из последних публикаций звезда сериала «Универ» отметила, что неправильные установки навязали себе женщины. Поэтому они не могут обрести счастье в личной жизни.