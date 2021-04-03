Три мины времен ВОВ нашли у пенсионера из Тосно

Санкт-Петербург, 3 апреля. Оперативники наведались в дом 77-летнего жителя Тосно. В ходе проверки выяснилось, что пожилой мужчина хранит три мины времен Великой Отечественной войны.

Силовики изъяли опасные предметы. Специалисты выяснили, что это минометные мины калибра 80-мм. Каждая из них содержит тротил, а также относится к категории неоконченно-снаряженных взрывных устройств.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него взята подписка о невыезде. Судьбу фигуранта в ближайшее время решит суд.

Силовики задержали депутата Лодейнопольского муниципального района Олега Майдакова в рамках дела о незаконном обороте оружия, сообщал ФАН.