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Диалог с Мадуро и реформа Группы Лимы: Мендоса рассказала, куда ведет Перу

Диалог с Мадуро и реформа Группы Лимы: Мендоса поделилась планами на президентство

Лима, 3 апреля. Кандидат в президенты Перу Вероника Мендоса, лидер коалиции социалистов «Вместе за Перу» (JP) и кандидат в президенты Вероника Мендоса заявила, что в случае прихода к власти она готова возобновить диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидер левых сил поделилась своим видением внешней политики страны, рассказывает Peru21.

Кандидат в президенты во время конференции с Ассоциацией иностранной прессы в Перу (APEP) сказала, что ее правительство признает Николаса Мадуро «собеседником» и попытается разрешить «кризис» в Венесуэле.

«Это собеседник (Мадуро), с которым необходимо будет продвигать диалог, чтобы выйти из кризиса. Помимо этого, необходимо будет созвать все стороны оппозиции», — отметила Мендоса.

Кандидат в президенты также предложила реформировать Группу Лимы, потому что организация была «неэффективной» и необходимо разработать новую стратегию для стран участников.

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Изменение внешней политики Перу

Своим заявлением левый политик обозначила возможную смену внешней политики Перу в отношении Венесуэлы. Сейчас официальные власти страны во главе с президентом Франциско Сагасти не признают Николаса Мадуро легитимным главой государства и поддерживают оппозиционный парламент, срок действия которого формально истек в декабре 2020 года. Это мнение разделяют и остальные страны-участники Группы Лимы: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас и Гватемала.

После создания призванной оказывать давление на правительство Мадуро Группы Лимы в поддержку властей Венесуэлы высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.

Выборы

В Перу сейчас финал предвыборной гонки, голосование за кандидатов на пост президента пройдет уже 11 апреля. Согласно данным последнего опроса, проведенного Ipsos Peru, лидирует Кандидат от партии «Народное действие» Йони Лескано — за него высказались 16,8% опрошенных. За ним следует Джордж Форсайт, представляющий партию «Национальная победа», с 11,2% и консерватор Рафаэль Лопес Алиага от «Народного обновления» с 9,3%. За ними уже идет Вероника Мендоса с 8,4% голосов.

При этом по данным Института перуанских исследований (IEP) более 31% перуанцев еще не определились со своими кандидатами. Таким образом, страна находится в состоянии неопределенности перед очередными выборами.

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