Диалог с Мадуро и реформа Группы Лимы: Мендоса рассказала, куда ведет Перу

Лима, 3 апреля. Кандидат в президенты Перу Вероника Мендоса, лидер коалиции социалистов «Вместе за Перу» (JP) и кандидат в президенты Вероника Мендоса заявила, что в случае прихода к власти она готова возобновить диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидер левых сил поделилась своим видением внешней политики страны, рассказывает Peru21.

Verónika Mendoza reconocerá a Nicolás Maduro como interlocutor https://t.co/6Lzg12OWHe — Diario Perú21 (@peru21noticias) April 2, 2021

Кандидат в президенты во время конференции с Ассоциацией иностранной прессы в Перу (APEP) сказала, что ее правительство признает Николаса Мадуро «собеседником» и попытается разрешить «кризис» в Венесуэле.

«Это собеседник (Мадуро), с которым необходимо будет продвигать диалог, чтобы выйти из кризиса. Помимо этого, необходимо будет созвать все стороны оппозиции», — отметила Мендоса.

Кандидат в президенты также предложила реформировать Группу Лимы, потому что организация была «неэффективной» и необходимо разработать новую стратегию для стран участников.

Изменение внешней политики Перу

Своим заявлением левый политик обозначила возможную смену внешней политики Перу в отношении Венесуэлы. Сейчас официальные власти страны во главе с президентом Франциско Сагасти не признают Николаса Мадуро легитимным главой государства и поддерживают оппозиционный парламент, срок действия которого формально истек в декабре 2020 года. Это мнение разделяют и остальные страны-участники Группы Лимы: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас и Гватемала.

El Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela que se inicia el 10 de enero ► https://t.co/GvHftjzqTe pic.twitter.com/tNI9ex5HrN — América Noticias (@noticiAmerica) January 5, 2019

После создания призванной оказывать давление на правительство Мадуро Группы Лимы в поддержку властей Венесуэлы высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.

Выборы

В Перу сейчас финал предвыборной гонки, голосование за кандидатов на пост президента пройдет уже 11 апреля. Согласно данным последнего опроса, проведенного Ipsos Peru, лидирует Кандидат от партии «Народное действие» Йони Лескано — за него высказались 16,8% опрошенных. За ним следует Джордж Форсайт, представляющий партию «Национальная победа», с 11,2% и консерватор Рафаэль Лопес Алиага от «Народного обновления» с 9,3%. За ними уже идет Вероника Мендоса с 8,4% голосов.

Anoche la encuestadora Ipsos publicó el primer simulacro de intención de votos y estos fueron los resultados.



Jonhy Lescano 16.8%

George Forsyth 11.2%

Lopez Aliaga 9.3%

Keiko Fujimori 8.6%

Verónika Mendoza 8.4%#EncuestaElecciones2021 #Elecciones2021 #Perú #Voto2021 pic.twitter.com/PDY20q9FZH — PERIODISTÓLOGA ???? (@Periodistology) March 15, 2021

При этом по данным Института перуанских исследований (IEP) более 31% перуанцев еще не определились со своими кандидатами. Таким образом, страна находится в состоянии неопределенности перед очередными выборами.