Российские и белорусские военные провели совместные учения под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 3 апреля. Тактические учения с участием российских и белорусских военнослужащих прошли в Нижегородской области на полигоне Мулино. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров военнослужащие отработали наступательные и оборонительные задачи с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

«В ходе активной фазы учения танковые и мотострелковые роты России и Белоруссии вели маневренный бой со сменой огневых позиций. Перед военнослужащими стояла задача изнурить противника и заманить на подготовленные оборонительные рубежи, где ожидают основные силы», — говорится в сообщении.

Маневры длились пять дней, за это время военнослужащие отработали более 20 задач. В учениях были задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения и военной техники. Нынешние маневры стали вторым этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021».

Напомним, 29 марта в Псковской области состоялись масштабные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, а также восемь военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Бойцы ВДВ совершили десантирование, после чего провели рейд в тылу условного противника.